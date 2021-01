Gerrard, che rimpianto: “Avrei dovuto firmare un altro anno col Liverpool per essere allenato da Klopp…” (Di domenica 31 gennaio 2021) Ha fatto la storia del Liverpool da giocatore e, probabilmente, in futuro la farà anche da allenatore. Steven Gerrard si confessa e lo fa al Daily Mail ammettendo un grande rimpianto riguardo al suo ultimo anno da giocatore professionista. L'attuale allenatore dei Rangers ha rivelato che si è pentito di non aver firmato per un'altra stagione con i Reds perdendo la possibilità di essere allenato da Jurgen Klopp.Liverpool, il rimpianto di Gerrardcaption id="attachment 1087405" align="alignnone" width="654" Gerrard (getty images)/caption"Guardando indietro adesso, dico che Avrei voluto aver firmato l'ultimo contratto di un anno che mi è stato offerto dal ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Ha fatto la storia delda giocatore e, probabilmente, in futuro la farà anche dare. Stevensi confessa e lo fa al Daily Mail ammettendo un granderiguardo al suo ultimoda giocatore professionista. L'attualere dei Rangers ha rivelato che si è pentito di non aver firmato per un'altra stagione con i Reds perdendo la possibilità dida Jurgen Klopp., ildicaption id="attachment 1087405" align="alignnone" width="654"(getty images)/caption"Guardando indietro adesso, dico chevoluto aver firmato l'ultimo contratto di unche mi è stato offerto dal ...

