Fico avvia confronto su temi. Avanti per step fino al "nome". Domani incontro con Italia Viva (Di domenica 31 gennaio 2021) Si parte dal programma per arrivare a tentare di sciogliere il nodo dei nodi: il nome del nuovo presidente del Consiglio. Tutte le forze della maggioranza uscente, Pd e M5s in testa, hanno indicato a Roberto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 31 gennaio 2021) Si parte dal programma per arrivare a tentare di sciogliere il nodo dei nodi: ildel nuovo presidente del Consiglio. Tutte le forze della maggioranza uscente, Pd e M5s in testa, hanno indicato a Roberto...

zazoomblog : Fico avvia confronto su temi. Avanti per step fino al nome. Domani incontro con Italia Viva - #avvia #confronto… - statodelsud : Fico avvia il confronto sui temi. Avanti per step fino al ‘nome’ del premier - Pino__Merola : Fico avvia il confronto sui temi. Avanti per step fino al ‘nome’ del premier - IoSonoIlNoce : RT @Agenzia_Italia: Fico avvia il confronto sui temi. Avanti per step fino al 'nome' del premier - Notiziedi_it : Fico avvia il confronto sui temi. Avanti per step fino al ‘nome’ del premier -