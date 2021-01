Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Perrino politica in apertura ultimo giorno di consultazioni oggi pomeriggio salgono al Quirinale prendi le reazioni del centrodestra con lega Fratelli d’Italia Forza Italia è quella del MoVimento 5 Stelle Salvini e la sua posizione mezza Europa si non è governo va ad elezioni fa decidere ai cittadini e in Italia Invece no ho detto questo L’unica alternativa è un governo di centro-destra centrodestra compatto anche per ali di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che spiega l’opzione su cui siamo tutti d’accordo di andare a votare e non mi pare che cambierà anno giudiziario inaugurazione oggi in Cassazione la presenza delle più alte cariche dello stato il primo presidente Pietro Curzio cita Mario Draghi parlando del debito del recovery Panda sulle spalle dei giovani e dei torta riformare la ...