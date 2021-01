L’Eredità il campione cancella la risposta | Caos in diretta per Flavio Insinna

Leggi su leggilo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri sera, per il programma L’Erdità, che ha generato momenti di grande. Il game show pre serale, condotto magistralmente da, èche da anni è un vincitore indiscusso per quella fascia oraria. Ma nella puntata che è andata in onda ieri sera, L'articolo proviene da Leggilo.org.