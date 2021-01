“Il Comune non ceda il terreno al Parco Ovest 2 e protegga la cintura verde” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le polemiche attorno al futuro del Parco Ovest 2 non si arrestano: al centro della discussione l’intervento di un privato con scopi edificatori in un’ampia zona verde a vocazione naturalistica lungo via Moroni (tra l’ex Bas e via Grumellina). Il gruppo Ferretticasa Spa, infatti, dopo aver acquistato all’asta le aree in parte verdi e in parte costruite dell’Ambito di trasformazione denominato Parco Ovest 2 corrispondenti a un perimetro di 115mila metri quadrati e con un’edificabilità pari a 24.000, ha proposto, forte del diritto edificatorio previsto da anni sull’area, all’amministrazione comunale un piano attuativo che riguarderebbe lo sviluppo di funzioni residenziali, anche di senior housing/Rsa, oltre che commerciali con MSV e negozi e che porterebbe alla realizzazione di un nuovo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le polemiche attorno al futuro del2 non si arrestano: al centro della discussione l’intervento di un privato con scopi edificatori in un’ampia zonaa vocazione naturalistica lungo via Moroni (tra l’ex Bas e via Grumellina). Il gruppo Ferretticasa Spa, infatti, dopo aver acquistato all’asta le aree in parte verdi e in parte costruite dell’Ambito di trasformazione denominato2 corrispondenti a un perimetro di 115mila metri quadrati e con un’edificabilità pari a 24.000, ha proposto, forte del diritto edificatorio previsto da anni sull’area, all’amministrazione comunale un piano attuativo che riguarderebbe lo sviluppo di funzioni residenziali, anche di senior housing/Rsa, oltre che commerciali con MSV e negozi e che porterebbe alla realizzazione di un nuovo ...

