Il Cantante Mascherato: corpo di ballo in quarantena per un caso di Covid. Arrivano i maestri di Ballando con le Stelle (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milly Carlucci L’emergenza Covid non dà tregua a Milly Carlucci. Nemmeno al Cantante Mascherato. Alla vigilia del debutto della seconda edizione del programma – stasera in prime time su Rai1 – un caso di positività tra i ballerini ha messo fuori gioco l’intero corpo di ballo dello show. Ma la conduttrice ha trovato nottetempo la soluzione, convocando come ’supplenti’ i maestri di Ballando con le Stelle. A raccontare l’imprevisto è stata la stessa Carlucci, intervenuta stamane telefonicamente ad E’ sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. In diretta su Rai1, Milly ha spiegato di essersi trovata in improvvisa difficoltà per un caso di Covid nel cast del programma. “L’altro ieri un bambino del nostro ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milly Carlucci L’emergenzanon dà tregua a Milly Carlucci. Nemmeno al. Alla vigilia del debutto della seconda edizione del programma – stasera in prime time su Rai1 – undi positività tra i ballerini ha messo fuori gioco l’interodidello show. Ma la conduttrice ha trovato nottetempo la soluzione, convocando come ’supplenti’ idicon le. A raccontare l’imprevisto è stata la stessa Carlucci, intervenuta stamane telefonicamente ad E’ sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. In diretta su Rai1, Milly ha spiegato di essersi trovata in improvvisa difficoltà per undinel cast del programma. “L’altro ieri un bambino del nostro ...

