Centrodestra unito al Quirinale, parla Salvini: "Mattarella valuti il voto" (Di venerdì 29 gennaio 2021) È una delegazione foltissima quella del Centrodestra che sale al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al termine parla solo Matteo Salvini: “Al presidente della Repubblica è stata confermata la nostra richiesta di valutare l’ipotesi di scioglimento delle Camere e del ricorso ad elezioni” dice il leader leghista. La posizione del Centrodestra è di collaborazione su singoli provvedimenti “necessari a salvaguardare gli interessi degli italiani” - dal Recovery ai vaccini fino ai ristori - ma di indisponibilità a sostenere “la riedizione della attuale maggioranza”. “Abbiamo espresso preoccupazione per questo Governo incapace: serve una soluzione rapida. Abbiamo riproposto al Presidente la richiesta di elezioni. Quindi - ha aggiunto Salvini - un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) È una delegazione foltissima quella delche sale aldal presidente della Repubblica, Sergio. Al terminesolo Matteo: “Al presidente della Repubblica è stata confermata la nostra richiesta di valutare l’ipotesi di scioglimento delle Camere e del ricorso ad elezioni” dice il leader leghista. La posizione delè di collaborazione su singoli provvedimenti “necessari a salvaguardare gli interessi degli italiani” - dal Recovery ai vaccini fino ai ristori - ma di indisponibilità a sostenere “la riedizione della attuale maggioranza”. “Abbiamo espresso preoccupazione per questo Governo incapace: serve una soluzione rapida. Abbiamo riproposto al Presidente la richiesta di elezioni. Quindi - ha aggiunto- un ...

