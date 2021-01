Folle di gelosia picchia la sua ex davanti al figlioletto: 42enne viene allontanato ma…continua a perseguitarla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Folle di una gelosia morbosa aveva iniziato a umiliare, prevaricare e vessare (anche sul piano economico) la sua ex convivente. Un incubo che, da circa 2 anni, E.F (queste le sue iniziale), 42enne romano aveva fatto vivere alla sua ex. Tanti e gravi gli episodi, tant’è che più volte i vicini di casa aveva richiesto l’intervento degli agenti di Polizia. I fatti La donna, che inizialmente si era mostrata restia a denunciare le violenze e gli abusi subiti, grazie alla sensibilità degli investigatori del VII Distretto San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, che hanno saputo metterla a proprio agio, ha poi raccontato loro tutte le sue vicissitudini, avvenute davanti al figlio minore. Raccolte le sue dichiarazioni, gli agenti hanno inviato tutto al Questore Carmine Esposito che ha emesso un provvedimento di ammonimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021)di unamorbosa aveva iniziato a umiliare, prevaricare e vessare (anche sul piano economico) la sua ex convivente. Un incubo che, da circa 2 anni, E.F (queste le sue iniziale),romano aveva fatto vivere alla sua ex. Tanti e gravi gli episodi, tant’è che più volte i vicini di casa aveva richiesto l’intervento degli agenti di Polizia. I fatti La donna, che inizialmente si era mostrata restia a denunciare le violenze e gli abusi subiti, grazie alla sensibilità degli investigatori del VII Distretto San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, che hanno saputo metterla a proprio agio, ha poi raccontato loro tutte le sue vicissitudini, avvenuteal figlio minore. Raccolte le sue dichiarazioni, gli agenti hanno inviato tutto al Questore Carmine Esposito che ha emesso un provvedimento di ammonimento ...

Quando ha scoperto alcune foto compromettenti sul cellulare di suo marito, nelle quali lui faceva sesso con una giovane donna, folle di gelosia lo ha accoltellato. Ma le cose non stavano esattamente c ...

Accoltella marito dopo aver trovato foto hot con l'amante: poi scopre che la donna degli scatti era lei da giovane... Tragicomica in Messico: l'uomo è grave ...

