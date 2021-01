ATP Cup 2021 | analisi dei gironi e favorite per il passaggio del turno

(Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ ormai tutto pronto per l’inizio dell’attesissima ATP Cup. Ai nastri di partenza le nazionali più importanti del panorama tennistico mondiale, con la sola eccezione della Svizzera di Roger Federer ancora ai box. Le 12 rappresentative saranno divise in quattro, con le vincenti di ogni raggruppamento che si qualificheranno per le semifinali. La Serbia campione in carica, la Spagna e la Russia sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre e si contendono i galloni di nazione favorita. L’Italia vestirà i panni dell’outsider potendo contare sul talento di Matteo Berrettini e Fabio Fognini per i singolari e Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Per gli azzurri, inseriti nel Gruppo C due avversarie molto temibili l’Austria e la Francia. Dominic Thiem guiderà la compagine austriaca composta da Dennis Novak, Philipp Oswald e ...

Dopo l'annuncio ufficiale con le date ed il calendario ufficiale è ormai pronta al via l'Atp Cup 2021, competizione che inizierà il prossimo 2 Febbraio e che avrà luogo fino al 6 dello stesso mese.