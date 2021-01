Slittino | Andrea Voetter | “Ho raggiunto un alto livello Il materiale fa la differenza”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato alla velocità sul ghiaccio. Ospite in trasmissione,, campionessa italiana disu pista artificiale.racconta l’inizio della sua avventura agonistica: “Ho iniziato all’età di undici anni, provando la pista naturale, perchè quella artificiale non mi era piaciuta. Ma poi ho voluto provare e mi sono trovata bene. Gli ultimi due anni – continua – abbiamo fatto dei lavori precisi con il nostro allenatore, migliorando la spinta e la partenza. Mi sono resa conto di aver migliorato molto il mio. Ora èe sono molto contenta e spero di continuare così”. Ma quali sono i fattori determinanti per vincere?risponde così: ...

La Gazzetta dello Sport

