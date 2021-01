L’addio di Ighalo allo United | «Finisce un sogno | Red Devils per sempre»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Odionha annunciato il suo addio al Manchesterper tornare in CinaShanghai Shenhua L’attaccante Odionlascia il Manchesterper far ritorno in CinaShanghai Shenhua, squadra da cui era in prestito dal gennaio 2020. E attraverso i suoi social, il nigeriano ha detto ai Redcon un toccante post. «Devo dire che è così difficile veder finire il proprio. Ma grazie a Dio per avermi aiutato ad esaudire ildella mia vita di indossare la maglia del Manchestere rappresentare questo grande club. Al mister dico grazie per aver creduto in me quando molti non lo hanno fatto, ai grandissimi compagni di squadra che mi mancheranno. Prego che vinciate la Premier e l’FA Cup. ...