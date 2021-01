Calcio, è morto Jozef Venglos: è stato il primo straniero ad allenare in Premier League (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’età di 84 anni è scomparso Jozef Venglos. L’allenatore slovacco si è laureato campione d’Europa nel 1976 come vice di Vaclav Jezek ed ha ottenuto il terzo posto agli Europei nel 1980 come primo allenatore. Tuttavia, ciò che lo ha reso celebre è stato il suo trascorso sulla panchina dell’Aston Villa. Nel 1990, divenne infatti il primo tecnico straniero ad allenare un club di Premier League. Nel 1993, inoltre, fu il primo allenatore della Slovacchia indipendente, che fino ad allora faceva parte della Cecoslovacchia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’età di 84 anni è scomparso. L’allenatore slovacco si è laureato campione d’Europa nel 1976 come vice di Vaclav Jezek ed ha ottenuto il terzo posto agli Europei nel 1980 comeallenatore. Tuttavia, ciò che lo ha reso celebre èil suo trascorso sulla panchina dell’Aston Villa. Nel 1990, divenne infatti iltecnicoadun club di. Nel 1993, inoltre, fu ilallenatore della Slovacchia indipendente, che fino ad allora faceva parte della Cecoslovacchia. SportFace.

teo_acm : RT @sportface2016: Calcio, è morto Jozef #Venglos: è stato il primo straniero ad allenare in #PremierLeague - sportface2016 : Calcio, è morto Jozef #Venglos: è stato il primo straniero ad allenare in #PremierLeague - fragolozzo : @PlasMooN_ È ufficialmente morto il calcio. - Agato_Agato : Ibra senza il calcio sarebbe morto a 15 anni per overdose di colla. - chribani : Se da sto rigore il calcio è morto -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio morto Milano, lutto nel mondo del calcio: trovato morto il giocatore 18enne Matteo Bonomelli Fanpage.it Calcio, è morto Jozef Venglos: è stato il primo straniero ad allenare in Premier League

All’età di 84 anni è scomparso Jozef Venglos. L’allenatore slovacco si è laureato campione d’Europa nel 1976 come vice di Vaclav Jezek ed ha ottenuto il terzo posto agli Europei nel 1980 come primo al ...

Da Onyewu a Materazzi, da Mido a Zebina: quando Ibra "fa a mazzate"

Avversari o compagni, lo svedese non fa distinzioni. "Se non ci avessero diviso con Onyewu ci saremmo ammazzati" ...

All’età di 84 anni è scomparso Jozef Venglos. L’allenatore slovacco si è laureato campione d’Europa nel 1976 come vice di Vaclav Jezek ed ha ottenuto il terzo posto agli Europei nel 1980 come primo al ...Avversari o compagni, lo svedese non fa distinzioni. "Se non ci avessero diviso con Onyewu ci saremmo ammazzati" ...