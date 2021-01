Roma - Dzeko, è gelo. No al West Ham, sondaggio Monchi (Di martedì 26 gennaio 2021) Non vedrete mai un uomo scaltro come Edin Dzeko sbagliare strategia mediatica: dopo i sorrisi di Verona, in panchina nella partita d'andata, si è presentato sorridente sabato all' Olimpico per Roma - ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021) Non vedrete mai un uomo scaltro come Edinsbagliare strategia mediatica: dopo i sorrisi di Verona, in panchina nella partita d'andata, si è presentato sorridente sabato all' Olimpico per- ...

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ALLENAMENTO IN CORSO A TRIGORIA Per Edin Dzeko seduta individuale #SkySport #SerieA #EdinDzeko… - Sport_Mediaset : #Roma, #Dzeko si allena ancora a parte: resta il gelo con #Fonseca. Situazione tesa, ma il club sta cercando una me… - salvione : Roma-Dzeko, è gelo. No al West Ham, sondaggio Monchi - antoniosiracus5 : @PFonsecaCoach buongiorno mister. Ricomporre il rapporto con Dzeko per il bene della nostra Roma penso sia un suo d… -