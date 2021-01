Gf Vip 5 | Dayane Mello è la prima finalista del reality Video

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nella puntata in onda ieri sera è stata eletta ladel programma Alfonso Signorini ha chiesto alle quattro vip di posizionarsi con le spalle al Led, poi ha annunciato laconcorrente a non andare in finale: “Il pubblico ha deciso che laVip che per il momento non va in finale è Rosalinda“. Rimangono a contendersi il titolo: Stefania, Giulia e. Per le tre vip rimaste in gara, una sorpresa: raggiungere lo studio per conoscere chi tra le tre proseguirà dritta verso la finale. Laad entrare è stata Stefania, poie per ultima Giulia. Quindi tra gli applausi, Signorini ha annunciato la vincitrice: “Il pubblico ha deciso che ladi questa edizione di Grande Fratello Vip è ...