Fmi | bruciati per il Covid 22mila miliardi | 90 milioni di poveri in più

Le perdite complessive per la produzione mondiale a causa dell'emergenza Covid, rispetto alle previsioni pre - pandemia, ammontano a 22mila miliardi di dollari nel periodo 2020 - 2025. Lo riferisce il ...

Le perdite complessive per la produzione mondiale a causa dell'emergenza Covid, rispetto alle previsioni pre-pandemia, ammontano a 22mila miliardi di dollari nel periodo 2020-2025. Lo riferisce il Fon ...

Fmi taglia stime Pil Italia: nel 2021 solo +3%. Come in Grande Depressione, bruciati 22mila miliardi

Migliorano le stime del Fondo monetario internazionale sull’andamento dell’economia italiana nel 2020, ma peggiorano quelle sul rimbalzo atteso per il Belpaese. Il Fondo, che stimava un calo del 12,8% ...

