Tra Sokratis Papastathopoulos e il ritorno in Grecia si mette in mezzo… Jurgen Klopp

Sembrava praticamente fatta per il ritorno di Sokratis Papastathopoulos in Grecia - da capire con qualche squadra - ma a quanto pare qualcosa ha bloccato tutto. Secondo quanto riporta il Mirror, che cita il The Athletic, il difensore liberatosi nelle scorse settimane dall'Arsenal sarebbe tentato da un'altra avventura in Premier League con colui che ha già avuto modo di avere come allenatore ai tempi del Borussia Dortmund: Jurgen Klopp.

Tra Sokratis e la Grecia c'è... il Liverpool

Il difensore greco aveva espresso il desiderio di tornare in Patria, in Grecia, dopo aver lasciato l'Arsenal.

