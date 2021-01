The Prodigy - Il figlio del male e quell'errore sul colore degli occhi di David Bowie (Di lunedì 25 gennaio 2021) I fan di The Prodigy - Il figlio del male hanno commesso un'errore a proposito del colore degli occhi di Miles e di David Bowie. Miles, il personaggio interpretato da Jackson Robert Scott in The Prodigy - Il figlio del male, è stato spesso paragonato a David Bowie perché ha due occhi di colore diverso, comunemente noti come eterocromia. Tuttavia Bowie non aveva questa peculiare caratteristica somatica. In realtà il leggendario musicista britannico aveva la anisocoria, una diseguaglianza del diametro delle pupille a riposo che comporta che una pupilla sia più grande dell'altra. A causa di questa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) I fan di The- Ildelhanno commesso un'a proposito deldi Miles e di. Miles, il personaggio interpretato da Jackson Robert Scott in The- Ildel, è stato spesso paragonato aperché ha duedidiverso, comunemente noti come eterocromia. Tuttavianon aveva questa peculiare caratteristica somatica. In realtà il leggendario musicista britannico aveva la anisocoria, una diseguaglianza del diametro delle pupille a riposo che comporta che una pupilla sia più grande dell'altra. A causa di questa ...

