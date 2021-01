Svolta sulla crisi di governo, i retroscena: Conte verso le dimissioni. Nuovo esecutivo con Renzi, ma la conferma del premier non è scontata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Responsabili, transfughi, volenterosi. Quale che sia la parola, ormai è già tutto archiviato perché più che guardare al futuro, nel governo ora si guarda al passato. Sono in tanti, dal Pd al M5s, a spingere il premier a riaprire un dialogo con Matteo Renzi, una soluzione che oramai è inevitabile. Con i soldi del Recovery Fund in bilico, e nel pieno di una campagna vaccinale – anch’essa incerta- Palazzo Chigi non può permettersi di bussare alle porte di Bruxelles con una crisi di governo in casa. A gradire un riavvicinamento con il senatore di Firenze, per ragioni diversi, sono anche i pentastellati ai quali non è certo piaciuta la possibilità che il voto di giovedì sulla riforma di Bonafede possa trasformarsi in un voto sull’operato della maggioranza. A dirlo è stato lo stesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Responsabili, transfughi, volenterosi. Quale che sia la parola, ormai è già tutto archiviato perché più che guardare al futuro, nelora si guarda al passato. Sono in tanti, dal Pd al M5s, a spingere ila riaprire un dialogo con Matteo, una soluzione che oramai è inevitabile. Con i soldi del Recovery Fund in bilico, e nel pieno di una campagna vaccinale – anch’essa incerta- Palazzo Chigi non può permettersi di bussare alle porte di Bruxelles con unadiin casa. A gradire un riavvicinamento con il senatore di Firenze, per ragioni diversi, sono anche i pentastellati ai quali non è certo piaciuta la possibilità che il voto di giovedìriforma di Bonafede possa trasformarsi in un voto sull’operato della maggioranza. A dirlo è stato lo stesso ...

