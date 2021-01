Prada Cup, Luna Rossa derubata contro Ineos UK. “Safety-zone non rispettata, errore dei giudici” (Di domenica 24 gennaio 2021) Sale la tensione ad Auckland (Nuova Zelanda), dove è in corso la Prada Cup di vela che dovrà designare la sfidante ufficiale dei defender di New Zealand per l’assegnazione dell’America’s Cup in programma a marzo. Ieri è andata in scena una regata straordinaria tra Luna Rossa ed Ineos UK, in cui si sono verificati addirittura dove avvicendamenti al comando. Una sfida decisiva: Team Prada Pirelli era obbligata a vincere per tenere viva la speranza di agguantare la prima posizione, per Britannia si trattava del primo match-point per agguantare la finalissima di Prada Cup. A spuntarla sono stati proprio i sudditi di Sua Maestà. A Luna Rossa la sconfitta non è andata giù. Lo skipper Max Sirena ha tuonato: “Andavano penalizzati tre volte!”. Lo stesso ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Sale la tensione ad Auckland (Nuova Zelanda), dove è in corso laCup di vela che dovrà designare la sfidante ufficiale dei defender di New Zealand per l’assegnazione dell’America’s Cup in programma a marzo. Ieri è andata in scena una regata straordinaria traedUK, in cui si sono verificati addirittura dove avvicendamenti al comando. Una sfida decisiva: TeamPirelli era obbligata a vincere per tenere viva la speranza di agguantare la prima posizione, per Britannia si trattava del primo match-point per agguantare la finalissima diCup. A spuntarla sono stati proprio i sudditi di Sua Maestà. Ala sconfitta non è andata giù. Lo skipper Max Sirena ha tuonato: “Andavano penalizzati tre volte!”. Lo stesso ...

