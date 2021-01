Benevento, dopo Talbi preso Depaoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Benevento - Fabio Depaoli è il primo innesto di gennaio per il Benevento di Pippo Inzaghi. Il terzino destro, rientrato dal prestito all'Atalanta, arriva dalla Sampdoria in prestito con riscatto a 4 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021)- Fabioè il primo innesto di gennaio per ildi Pippo Inzaghi. Il terzino destro, rientrato dal prestito all'Atalanta, arriva dalla Sampdoria in prestito con riscatto a 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento dopo Benevento, dopo Talbi preso Depaoli Corriere dello Sport Conte rischia grosso, quasi alle mani con l’arbitro Maresca: la ricostruzione

Antonio Conte rischia una lunga squalifica dopo lo scontro con l’arbitro Maresca di ieri, al termine di Udinese-Inter. Ecco la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport: “Tensione a mille, all’arbitro ...

Serie A | Fiorentina-Crotone 2-1, Stroppa: “Siamo stati timidi e poco convinti”

La Fiorentina reagisce al 6-0 subito domenica a Napoli e torna al successo facendo suo lo scontro diretto con il Crotone. La gara, disputata sotto una ...

