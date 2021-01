Scontri in Russia ai cortei per Navalny, fermata la moglie del dissidente (Di sabato 23 gennaio 2021) Manifestazioni in sostegno dell’oppositore Aleksei Navalny si sono svolte in decine di città in tutta la Russia, sfidando non solo temperature gelide (come i -50 gradi di Yakutsk), ma anche i divieti e le intimidazioni delle autorità. Almeno mille gli arresti, secondo la ong Ovd-Info, che monitora le proteste a livello nazionale. A Mosca, la polizia ha utilizzato i manganelli per disperdere i manifestanti. Sotto lo slogan “Navalny libero”, i cortei - tutti non autorizzati - sono partiti nelle regioni più orientali, come Vladivostok e Khabarovsk, per poi continuare verso Ovest, mano a mano che passavano le ore, fino a Mosca e San Pietroburgo. Qui sono puntati i riflettori per capire la reazione del Cremlino: solo nella capitale, a piazza Pushkinskaya, secondo fonti indipendenti, sono state fermate 100 persone e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Manifestazioni in sostegno dell’oppositore Alekseisi sono svolte in decine di città in tutta la, sfidando non solo temperature gelide (come i -50 gradi di Yakutsk), ma anche i divieti e le intimidazioni delle autorità. Almeno mille gli arresti, secondo la ong Ovd-Info, che monitora le proteste a livello nazionale. A Mosca, la polizia ha utilizzato i manganelli per disperdere i manifestanti. Sotto lo slogan “libero”, i- tutti non autorizzati - sono partiti nelle regioni più orientali, come Vladivostok e Khabarovsk, per poi continuare verso Ovest, mano a mano che passavano le ore, fino a Mosca e San Pietroburgo. Qui sono puntati i riflettori per capire la reazione del Cremlino: solo nella capitale, a piazza Pushkinskaya, secondo fonti indipendenti, sono state fermate 100 persone e ...

