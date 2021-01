“Rt sbagliato”, la Lombardia chiede di tornare arancione. Guerra con Roma sui dati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Eh ma quanti errori si fanno con questi dati… E non sono mica errori da poco. È notizia di ieri quella dei dati sbagliati (volontariamente, perché serviva dire “1 milione” per tirare la volata a Conte in parlamento) sul numero di vaccinati in Italia, dati poi corretti dal ministero stesso dopo essere stato sbugiardato e smascherato da Open, ed è notizia di oggi, 22 dicembre, che c’è stato un piccolo “problemino” con l’indice Rt della Lombardia. Mica roba da poco, come si diceva. La Regione guidata da Fontana torna a chiedere ora al governo di rientrare in zona arancione. Perché? Perché per loro stessa ammissione si sono sbagliati, l’Rt non era veritiero.



