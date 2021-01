Il Tar Campania ha deciso: le superiori tornano in classe entro il 1 febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo elementari e secondarie di primo grado, anche le superiori di secondo grado (licei e istituti tecnici) possono tornare a scuola in presenza. Lo ha deciso il Tar della Campania, che ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza della Regione Campania. Le scuole, scrive il Tribunale, dovranno aprire con “modalità integrata”. Per cui la Regione dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti”. Il rientro in classe dovrà avvenire entro il 1 febbraio, per consentire di adottare tutte le misure “ma anche in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo elementari e secondarie di primo grado, anche ledi secondo grado (licei e istituti tecnici) possono tornare a scuola in presenza. Lo hail Tar della, che ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza della Regione. Le scuole, scrive il Tribunale, dovranno aprire con “modalità integrata”. Per cui la Regione dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti”. Il riindovrà avvenireil 1, per consentire di adottare tutte le misure “ma anche in ...

carlaruocco1 : #CAMPANIA - Il Tar boccia #DeLuca: sì alle lezioni in presenza per elementari e medie. Per la prima volta è stato a… - TgLa7 : #Covid: Tar #Campania, si' a rientro a scuola per superiori. Accolto ricorso di genitori, secondo modalita' previste da Dpcm - RaiNews : Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l' ordinanza della Regione ed ha d… - askanews_ita : Il Tar dà ragione ai genitori: in Campania tutti in classe dal 1 febbraio #scuola #COVID19 #dad #Campania… - napolista : Il Tar #Campania ha deciso: le #superiori tornano in classe entro il 1 febbraio Il tribunale amministrativo accogli… -