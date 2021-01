GF Vip | Dayane Mello si rifiuta di abbracciare Maria Teresa Ruta | Rosalinda in lacrime

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il nuovo gioco degli abbracci al GF Vip 5 Di recente, gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno lanciato un nuovo gioco per i concorrenti del reality show di Canale 5. Nello specifico, al suono della sirena, tutti devono abbracciarsi e dal momento che nella casa più spiata d’Italia sono dispari, ovvero undici, chi rimane da solo deve bere un intruglio ideato da Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. In pratica si tratta di una sorta di bibita disgustosa a base di colatura di alici. E proprio in quel frangenteha fatto un gesto choc nei confronti di. Ma andiamo con ordine.sempre da sola: è polemica Subito dopo aver letto il comunicato che parla del gioco in questione, all’interno della ...