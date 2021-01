Cittadella | la vergogna dei rifiuti e delle canne abbandonate su sponde Irno – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sulla sponda destra del fiumesi nota una situazione dagli aspetti, a tratti, paradossale. Nei mesi scorsi è stata effettuata la opportuna pulitura del sovrastante costone. E’ stato tagliato ilto. Le piante non sono state raccolte e, da allora, giacciono sulla parte cementata dell’alveo. Vento, qualche piena del fiume e la pioggia stanno provvedendo a far confluire lenel corso d’acqua. Che le spinge a foce, le getta nel mare che poi, con le sue correnti e con la forzafrequenti mareggiate, le deposita sulle spiagge cittadine. Ma non è tutto: altro paradosso riguarda i. Il ‘disboscamento’ ha fatto chiaramente emergere un tappeto di, alcuni abbastanza grandi. Valigie, secchi con contenuti di dubbia natura, ...