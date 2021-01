Caso sostituzioni: Roma - Spezia 0 - 3 a tavolino. Squalificati Pau Lopez e Mancini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come previsto, il giudice sportivo Alessandro Zampone, a proposito del pasticcio delle sostituzioni in casa giallorossa durante Roma - Spezia, valida per gli ottavi della Coppa Italia e vinta dai ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come previsto, il giudice sportivo Alessandro Zampone, a proposito del pasticcio dellein casa giallorossa durante, valida per gli ottavi della Coppa Italia e vinta dai ...

Niente 2-4, gli ottavi di Coppa Italia sono stati omologati con uno 0-3 a tavolino. Il Giudice Sportivo ha ratificato l'errore dei sei cambi commessi da Fonseca e dal suo staff (e per il ...

I giallorossi avevano comunque perso sul campo 2-4 ed erano stati eliminati. Hanno già pagato il team manager Gombar e il capo dello sport Zubiria ...

