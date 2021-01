Roma, caso sostituzioni: nella bufera finisce il team manager (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma nel ciclone per il caso della sesta sostituzione di coppa, il team manager Gombar chiude l’account social Il caso incredibile della sesta sostituzione avvenuta nella gara di coppa Italia di ieri sera, sta facendo scalpore non solo a Roma. Intorno al club giallorosso c’era già un ambiente ostile dopo la cocente sconfitta patita contro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)nel ciclone per ildella sesta sostituzione di coppa, ilGombar chiude l’account social Ilincredibile della sesta sostituzione avvenutagara di coppa Italia di ieri sera, sta facendo scalpore non solo a. Intorno al club giallorosso c’era già un ambiente ostile dopo la cocente sconfitta patita contro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

marcoconterio : ?? Clamoroso in #RomaSpezia. La #Roma fa sei cambi ma il regolamento, con deroga pubblicata in data 9 settembre, ne… - GoalItalia : La #Roma dà fiducia a tempo a Fonseca, ma ha già pre-allertato Allegri in caso di esonero ?? [?? Sky Sport] - DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - affariroma : Cinema Palazzo, #SabinaGuzzanti rischia. Il decano dei penalisti: il reato c'è in ogni caso - infoitsport : Dopo Verona e il caso Diawara, l'altro grave errore della Roma arriva dallo stesso team manager -