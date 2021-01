La Pupa e il Secchione | Paolo Ruffini non confermato | la sua reazione

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lae iltorna in tv. Il conduttorenon è stato ri. Andrea Pucci racconta la sua(fonte Instagram @paolino)Manca sempre meno e rivedremo in tv Lae ile viceversa. La nuova edizione del programma andrà in onda questo giovedì 21 gennaio alle ore 21.20 su Italia 1. La trasmissione, che negli anni ha visto nel suo timoniere, quest’anno cambia di rotta: alla conduzione ci sarà il comico Andrea Pucci. Il cambiamento non è stato affatto apprezzato dall’attore. Si parlava di tale cambiamento di conduttore già da mesi, sottolineato puntualmente dal ...

"La Pupa e il Secchione e Viceversa" torna, con la sua nuova edizione, in onda da giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1. Sei le puntate in onda, condotte da Andrea Pucci affiancato da France ...Da giovedì ci sarà una nuova edizione della trasmissione che ha nelle premesse l’obiettivo di far incontrare due mondi apparentemente opposti. Peccato che alla fine non succeda mai ...