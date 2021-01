Pasticceria | ad Ercolano l’assegnazione del premio per la migliore colomba italiana Via alla gara

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 gennaio 2021) Una sfida a colpi d’arte pasticcera per eleggere la: è quanto organizzato per il prossimo 3 marzo dFederazione internazionale, gelateria, cioccolateria (Fipgc) ad. La competizione, organizzata in digitale e trasmessa in diretta su tutti i canali social della federazione, prevede due categorie: “Migliorclassica 2021” e “Migliorinnovativa 2021”. È ricordato che perinnovativa si intende unacon inserimento di canditi, frutta secca, cioccolato o di qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da unaclassica. È chiarito che per...