Pfizer | beffa sui contratti firmati | così l' Ue non si è assicurata le dosi

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Francesca Galici La corsa ai vaccini sta rallentando:ha ridotto in modo arbitrario le forniture e la distribuzione alle regioni con forti ripercussioni sulle previsioni del piano vaccinale La corsa ai vaccini è iniziata ormai diversi mesi fa. Tutti i Paesi, europei e non solo, hanno iniziato le vaccinazioni. È in corso una gara contro il tempo per vaccinare quante più persone possibili rapidamente, in modo tale da impedire al virus di variare e di adattarsi, diventando di fatto resistente al vaccino. L'Italia, dopo un inizio incerto, vanta il primato di Paese Ue con maggiore quantità disomministrate ma da qualche giorno ha dovuto rallentare la sua corsa, perché i vaccini sono in esaurimento eha annunciato una riduzione della distribuzione. La necessità del pianeta di avere il vaccino in tempi ...