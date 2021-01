La comunità internazionale non sprechi il sacrificio per la democrazia di Alexei Navalny

Leggi su wired

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Chi più di tutto esce vincitore dall’arresto in mondovisione dell’oppositore russo Alexuna volta atterrato a Mosca nella giornata di ieri èstesso. Con una grossa dose di coraggio, che ha sempre contraddistinto il personaggio e che gli ha permesso di incrinare per quanto possibile il regno indiscusso di Vladimir Putin,da martire si è consegnato volontariamente nelle mani di quelli che lo ritengono un nemico di stato, così che il mondo vedesse qual è lo stato dellanella Russia del 2021. Il suo arresto non ha fatto altro che ribadire ciò che già sapevamo, ma il valore simbolico di questo episodio, i riflettori internazionali che erano puntati sullo stesso, hanno certamente urtato la sensibilità della politica mondiale ben più di tutte le altre consuete esercitazioni autoritarie a cui ...