Crisi governo, "Il signor 2% deve darsi una calmata": il piano del M5s per "ricattare" Renzi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi governo News – Lunedì 18 gennaio 2021. Può succedere di tutto, oggi è la resa dei conti in Parlamento. Se da un lato la maggioranza continua a cercare dei "costruttori", Matteo Renzi sembra tendere nuovamente la mano al governo. «Noi non abbiamo mai pensato che l'obiettivo fosse 'cacciare Conte'. Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C'era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis», ha dichiarato il leader di "Italia Viva", intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione "Mezz'ora in più". leggi anche l'articolo —> L'obiettivo di Conte è un ritorno al passato: vuole ricostruire la DC

