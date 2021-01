Conte alla Camera: “Crisi senza fondamento, adesso si volta pagina” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo giorni di altissima tensione, con una Crisi di Governo aperta nel pieno della pandemia di Covid, il premier Conte arriva a Montecitorio per parlare della situazione politica e verificare che ci siano ancora i numeri per governare. “Al culmine di settimane di attacchi scomposti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo giorni di altissima tensione, con unadi Governo aperta nel pieno della pandemia di Covid, il premierarriva a Montecitorio per parlare della situazione politica e verificare che ci siano ancora i numeri per governare. “Al culmine di settimane di attacchi scomposti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - AnnalisaChirico : C’è da augurarsi che domani e martedì il governo abbia la maggioranza assoluta alla Camera&Senato. Se così non foss… - m_mumi : RT @alebarbano: Conte alla Camera: io di qui non mi muovo e governo con la minoranza. Rivendica l’assistenzialismo inefficiente, ma nessuna… - Butter_Fly_1 : RT @GiovanniToti: Intervento del Presidente del Consiglio alla #Camera. Secondo il Premier Conte il Governo non ha sbagliato nulla. Francam… -