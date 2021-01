Catania, Russotto: “Battere un Foggia in salute dimostra che siamo una squadra forte” (Di domenica 17 gennaio 2021) Esordio con grande prestazione di Russotto che ha contribuito con la sua classe al successo del Catania sul Foggia. A fine gara l'ex Cavese ha detto: "Una grandissima gioia per essere tornato qui, piazza che avevo lasciato a malincuore. Ringrazio la società, il tecnico e la squadra per questa opportunità, ora cercherò di crescere sul piano fisico. Oggi ci prendiamo questi tre punti che sono importanti. La squadra è di qualità e cresce di partita in partita. Continuiamo su questa strada e vediamo dove arriveremo. Il Foggia veniva da sette risultati utili e questo ci deve dare la consapevolezza che il gruppo è forte e spero che raggiungeremo un obiettivo importante". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Esordio con grande prestazione diche ha contribuito con la sua classe al successo delsul. A fine gara l'ex Cavese ha detto: "Una grandissima gioia per essere tornato qui, piazza che avevo lasciato a malincuore. Ringrazio la società, il tecnico e laper questa opportunità, ora cercherò di crescere sul piano fisico. Oggi ci prendiamo questi tre punti che sono importanti. Laè di qualità e cresce di partita in partita. Continuiamo su questa strada e vediamo dove arriveremo. Ilveniva da sette risultati utili e questo ci deve dare la consapevolezza che il gruppo èe spero che raggiungeremo un obiettivo importante". ITA Sport Press.

