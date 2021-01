Bar e ristoranti chiusi | il conto dell’invenduto quale quasi 10 miliardi

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Le difficoltà di bar eal pubblico non si riflette solo sulle singole attività. Colpisce duramente anche la filiera, già costretta dalle circostanze a vendere sottocosto. E incide in maniera sensibile pure sull’invenduto, il cuiarriva a sfiorare i 10di euro. La denuncia arriva da Coldiretti, che ha condotto un’analisi sulle conseguenze delle chiusure e delle limitazioni imposte alla ristorazione. La stima per il solo 2020 vale 9,6in termini di vino e cibi invenduti. Bar e: effetti a cascata “La drastica riduzione dell’attività pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura che trovano nel consumo fuori casa un ...

lucianonobili : 'A noi non interessa il pallottoliere e quanti senatori hanno. Ci interessa cosa succederà il 1 aprile quando scadr… - matteosalvinimi : Emergenza salute con medici e infermieri eroici ma stanchi, scuole chiuse o aperte (e non ci si capisce niente), ba… - LegaSalvini : TITOLO V, INCREDIBILE SIMONA SALA DIRETTRICE DI RAI RADIO UNO: ACCOSTA I FATTI DI CAPITOL HILL A SALVINI E PROTESTA… - stayfoolish4 : @claudiomilani6 @stanzaselvaggia I negozi erano tutti aperti A parte bar e ristoranti E sono sempre stati aperti in… - PedrettiEnrico : RT @Yi_Benevolence: Pensate alle città senza ristoranti, bar, punti di ritrovo. Ecco quello vogliono. -

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti

VeneziaToday

Un esempio: se ordino una pizza da asporto alle 19 posso chiedere insieme la birra. Ultimo giorno oggi per i ristoranti e i bar aperti in Piemonte. La pizza dell'esempio precedente, quindi, potrà ...Al ristorante Ciò Là, di via Galatti è stata riscontrata e sanzionata la somministrazione oltre l’orario consentito, mentre al Bar al Ciketo di via San Sebastiano è stata contestata la ...