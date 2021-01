Tre multe in pochi giorni. Il titolare dell’osteria: “Voglio solo lavorare” (Di sabato 16 gennaio 2021) Sa di essere in difetto, ma chiede solo di poter lavorare in tranquillità. Federico Cimenti, titolare dell’osteria “da Artico” si è lasciato andare a uno sfogo affidato ai social network dopo essersi visto arrivare la terza multa per divieto di sosta nel giro di poche settimane. Il motivo è presto detto: per far rendere al meglio la sua attività di asporto, Cimenti parcheggia le due auto di servizio sul marciapiedi di via Marangoni. (Video di Alessandro Cesare) Leggi su udine20 (Di sabato 16 gennaio 2021) Sa di essere in difetto, ma chiededi poterin tranquillità. Federico Cimenti,“da Artico” si è lasciato andare a uno sfogo affidato ai social network dopo essersi visto arrivare la terza multa per divieto di sosta nel giro di poche settimane. Il motivo è presto detto: per far rendere al meglio la sua attività di asporto, Cimenti parcheggia le due auto di servizio sul marciapiedi di via Marangoni. (Video di Alessandro Cesare)

