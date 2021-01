Ristori, i 29 miliardi non bastano Quasi 450 mld di mancati incassi (Di sabato 16 gennaio 2021) "Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29 miliardi di euro di aiuti diretti erogati fino ad ora dal Governo alle attivita' economiche Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 16 gennaio 2021) "Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29di euro di aiuti diretti erogati fino ad ora dal Governo alle attivita' economiche Segui su affaritaliani.it

micillom5s : #Ristori: erogazioni per altri 10 miliardi di euro. Partiti anche ultimi bonifici del Dl Natale. Con gli ultimi bon… - GianlucaVasto : Decreto Natale: versati oltre 628 milioni a partite Iva coinvolte dagli ultimi DPCM (ristoranti, bar, pasticcerie).… - Agenzia_Ansa : La chiusura dello #sci ha generato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che o… - kingeric1908 : RT @bravimabasta: Buongiorno, siamo quelli che si tengono in tasca 100 miliardi di nero all'anno con cui si potrebbero regalare ristori a p… - Distretto33 : RT @cgiamestre: Ristori per 29 miliardi ma gli imprenditori finora ne hanno persi 423 -