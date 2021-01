Graduatorie sessiste in Puglia, donne medico perdono punti in graduatoria per la gravidanza a rischio: "Noi discriminate" (Di sabato 16 gennaio 2021) Polemica in Puglia. Il caso è stato denunciato in una lettera aperta firmata da 330 dottori pugliesi e riguarda le Graduatorie della Regione per ottenere un incarico come medico di famiglia. Il presidente dei medici italiani Anelli: "Un suicidio in tempi di pandemia, ho scritto a... Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) Polemica in. Il caso è stato denunciato in una lettera aperta firmata da 330 dottori pugliesi e riguarda ledella Regione per ottenere un incarico comedi famiglia. Il presidente dei medici italiani Anelli: "Un suicidio in tempi di pandemia, ho scritto a...

