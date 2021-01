**Governo: Ricci, 'da Renzi errore madornale, ormai nessuno si fida più'** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "In politica mai dire mai ma Matteo ha commesso l'ennesimo errore madornale, una rottura incomprensibile e fidarsi di lui ormai...". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Pd, ex-Renziano, vicepresidente dem ai tempi della segreteria di Renzi. E' stato tra i tanti dirigenti Pd che fino all'ultimo, prima della conferenza stampa delle dimissioni delle ministre Iv, ha tentato la mediazione. "Ho tenuto i contatti con Renzi fino all'ultimo per convincerlo", dice all'Adnkronos. Ricci è uno dei tanti sindaci Pd che sono stati vicini al leader Iv da Dario Nardella a Giorgio Gori ma "anche se ognuno di noi ha la sua posizione personale, complessivamente c'è un malumore generale", che ieri si è manifestato nella chat ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "In politica mai dire mai ma Matteo ha commesso l'ennesimo, una rottura incomprensibile ersi di lui...". Matteo, sindaco di Pesaro del Pd, ex-ano, vicepresidente dem ai tempi della segreteria di. E' stato tra i tanti dirigenti Pd che fino all'ultimo, prima della conferenza stampa delle dimissioni delle ministre Iv, ha tentato la mediazione. "Ho tenuto i contatti confino all'ultimo per convincerlo", dice all'Adnkronos.è uno dei tanti sindaci Pd che sono stati vicini al leader Iv da Dario Nardella a Giorgio Gori ma "anche se ognuno di noi ha la sua posizione personale, complessivamente c'è un malumore generale", che ieri si è manifestato nella chat ...

