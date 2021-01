Asili nido: Regione Lombardia conferma sperimentazione per le disabilità sensoriali (Di sabato 16 gennaio 2021) Nell’anno scolastico 2021-2022 proseguirà la sperimentazione dell’inclusione scolastica a favore dei bimbi con disabilità sensoriale nella fascia da 0 a 3 anni. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia. Il progetto interessa i bimbi che frequentano gli Asili nido, i micronidi e le sezioni primavera della scuola dell’infanzia. Resta confermato il budget complessivo che ammonta a 700.000 euro e che Regione Lombardia ha già messo a disposizione delle Ats. Percorso rallentato da emergenza Covid “Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, Regione Lombardia – spiega l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini – ha avviato la ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 16 gennaio 2021) Nell’anno scolastico 2021-2022 proseguirà ladell’inclusione scolastica a favore dei bimbi consensoriale nella fascia da 0 a 3 anni. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale della. Il progetto interessa i bimbi che frequentano gli, i micronidi e le sezioni primavera della scuola dell’infanzia. Restato il budget complessivo che ammonta a 700.000 euro e cheha già messo a disposizione delle Ats. Percorso rallentato da emergenza Covid “Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020,– spiega l’assessore alle Politiche sociali, abitative e, Stefano Bolognini – ha avviato la ...

