Serie A | nuovo Dpcm | partite a porte chiuse fino al 5 marzo

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella giornata di domani entrerà in vigore il, che rimarrà in vigoreal prossimo 5. Il decreto, a causa di un’ulteriore accelerazione della curva dei contagi, non favorirà gli sportivi, e di conseguenza i tifosi. Se da una parte assisteremo alla proroga della chiusura di impianti da sci, palestre e piscine, dall’altra di pari passo continuerà l’assenza dei tifosi all’interno degli stadi diA. Almenoal 5si giocherà dunque a: la situazione rimarrà invariataalla 25esima giornata inclusa, e potrebbe protrarsi ulteriormente in assenza di notizie positive provenienti dai bollettini giornalieri e dai monitoraggi. SportFace.