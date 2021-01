“Scilipotismo di governo”, Delmastro contro Franceschini: “È cintura nera di doppia morale” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Scilipotismo di governo”, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro contro Franceschini, il ministro dem impegnato nella campagna acquisti per Conte e Zingaretti. Un politico per “tutte le stagioni”, comprese quelle di crisi. E che l’esponente d’opposizione, nel commentare quanto dichiarato dal dem nel suo intervento all’ufficio politico del Pd, ha definito una «cintura nera di doppia morale»… Delmastro contro Franceschini Tutto parte dalle parole di Franceschini, l’alfiere di premier, Pd e dell’ultima nemesi grillina. L’uomo di governo che non ha avuto remore ad ammettere di essere in cerca (e di passare poi alla conta) dei responsabili. E ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) “di”, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea, il ministro dem impegnato nella campagna acquisti per Conte e Zingaretti. Un politico per “tutte le stagioni”, comprese quelle di crisi. E che l’esponente d’opposizione, nel commentare quanto dichiarato dal dem nel suo intervento all’ufficio politico del Pd, ha definito una «di»…Tutto parte dalle parole di, l’alfiere di premier, Pd e dell’ultima nemesi grillina. L’uomo diche non ha avuto remore ad ammettere di essere in cerca (e di passare poi alla conta) dei responsabili. E ...

DelmastroAndrea : #FdI #Governo, Delmastro ‘clima da basso impero’ Il grillismo finisce la parabola politica in scilipotismo di gover… - schnitzlerrr : La spregiudicatezza di Renzi è pari solo a quella di chi ha rinunciato a ogni pudore pur di tenere in piedi il gove… - recordisco : @_paolo_romani_ Può essere però il scilipotismo si potrebbe avere anche in caso di governo istituzionale (o del pre… - recordisco : Ma il scilipotismo (però quello buono perché va in aiuto di questo governo) ha contagiato anche @_paolo_romani_? #omnibusla7 -

Il Maie potrebbe diventare l’embrione della lista Conte. De Maio: siamo in 4 puntiamo ad arrivare a 15. Nencini: no a pesche miiracolose, serve un solido progetto politico ...