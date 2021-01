"Resettare i vertici e no al Recovery Fund". Rivolta M5s, il documento che può far cadere Conte: c'è lo zampino di Salvini? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel bel mezzo della crisi di governo, proprio mentre Giuseppe Conte è impegnato nella caccia ai responsabili divenuti costruttori per comodità mediatica di chi sostiene il premier, il M5s vive un altro scossone interno. In tredici hanno infatti preso un'iniziativa totalmente a sorpresa, firmando un documento in cui si chiede principalmente di Resettare i vertici del Movimento e di non ricorrere ai prestiti del Recovery Fund né ai soldi del Mes. Il capo politico Vito Crimi è rimasto completamente spiazzato da tale iniziativa: “Sono basito. Questo cosa vuol dire, che non voterete il governo se non saranno soddisfatte tutte le richieste? Vuol dire che i responsabili anziché 15 devono essere 20? Cosa dovrò dire alle altre forze politiche?”. Sarebbero questi, secondo l'Adnkronos, gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel bel mezzo della crisi di governo, proprio mentre Giuseppeè impegnato nella caccia ai responsabili divenuti costruttori per comodità mediatica di chi sostiene il premier, il M5s vive un altro scossone interno. In tredici hanno infatti preso un'iniziativa totalmente a sorpresa, firmando unin cui si chiede principalmente didel Movimento e di non ricorrere ai prestiti delné ai soldi del Mes. Il capo politico Vito Crimi è rimasto completamente spiazzato da tale iniziativa: “Sono basito. Questo cosa vuol dire, che non voterete il governo se non saranno soddisfatte tutte le richieste? Vuol dire che i responsabili anziché 15 devono essere 20? Cosa dovrò dire alle altre forze politiche?”. Sarebbero questi, secondo l'Adnkronos, gli ...

