In Francia il garante della privacy vieta alla polizia di usare i droni

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Lafrancese non potrà utilizzare icon telecamera per monitorare il rispetto delle restrizioni legatepandemia o lo svolgersi delle manifestazioni. Ilfrancese per la protezione dei dati personali, il Cnil, ha condannato il ricorso aideciso dal ministero dell’Interno. Il motivo? Manca una base legale che ne regoli l’utilizzo. Il dicastero ha fatto un immediato passo indietro. Da un’indagine partita a maggio è emerso che mancavano dei meccanismi per offuscare i volti delle persone riprese durante il lockdown. Per il Cnil questo implica una violazione delle norme francesi sulla protezione, perché i cittadini ripresi potevano essere facilmente identificati grazie alle immagini archiviate d...

Per il Garante per la protezione dei dati personali l'informativa rilasciata da WhatsApp per il cambiamento di condizioni sulla privacy da febbraio non è chiara. Il messaggio con cui Whatsapp ha avve ...