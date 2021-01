Vacca (M5S): “Come si fa ad aprire una crisi di Governo mentre di investono 20 miliardi per la scuola?” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Prendere le parti degli studenti vuol dire prima di tutto mostrare responsabilità in una fase così difficile e lavorare per far uscire il prima possibile l’Italia dalla crisi sanitaria ed economica, perché gli studenti sono il futuro del Paese. Mi sembra che Renzi non stia dimostrando questo. aprire ora una crisi di Governo, tra l’altro L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Prendere le parti degli studenti vuol dire prima di tutto mostrare responsabilità in una fase così difficile e lavorare per far uscire il prima possibile l’Italia dallasanitaria ed economica, perché gli studenti sono il futuro del Paese. Mi sembra che Renzi non stia dimostrando questo.ora unadi, tra l’altro L'articolo .

