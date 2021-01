GF Vip, Antonella Elia ha avuto un tumore? C’è chi la smentisce (Video) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua la polemica sullo scontro tra l’opinionista e Samantha De Grenet, attuale concorrente del GF Vip Dopo lo scontro tra le due donne avvenuto dieci giorni fa, continuano a susseguirsi le polemiche sugli attacchi fatti dall’opinionista del GF Vip, Antonella Elia, a Samantha De Grenet che, a detta della Elia sarebbe “ingrassata”. Da qui la spiegazione della concorrente che attribuisce tutto alla sua malattia: un tumore al seno. Ma lo scontro non si è fermato dieci giorni fa. Infatti Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 11 gennaio ha creato un altro momento di confronto tra le due donne con lo scopo di chiarirsi. Ma invece ne è nato un altro scontro. Quindi Signorini ha chiesto scusa al pubblico: “Non abbiamo oscurato la glass room, avrei potuto interrompere quel teatrino, è stata una mia mancanza nei ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua la polemica sullo scontro tra l’opinionista e Samantha De Grenet, attuale concorrente del GF Vip Dopo lo scontro tra le due donne avvenuto dieci giorni fa, continuano a susseguirsi le polemiche sugli attacchi fatti dall’opinionista del GF Vip,, a Samantha De Grenet che, a detta dellasarebbe “ingrassata”. Da qui la spiegazione della concorrente che attribuisce tutto alla sua malattia: unal seno. Ma lo scontro non si è fermato dieci giorni fa. Infatti Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 11 gennaio ha creato un altro momento di confronto tra le due donne con lo scopo di chiarirsi. Ma invece ne è nato un altro scontro. Quindi Signorini ha chiesto scusa al pubblico: “Non abbiamo oscurato la glass room, avrei potuto interrompere quel teatrino, è stata una mia mancanza nei ...

