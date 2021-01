Ex Ansaldo Breda, pensionamento anticipato per operai: esposti per anni all’amianto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pistoia, 14 gen – Sembra essere arrivata al termine la lunghissima attesa di molti lavoratori ex Ansaldo Breda (oggi Hitachi) per vedersi riconosciuta la pensione anticipata a causa dell’esposizione all’amianto. Nel periodo dal 1987 al 1991 presso lo stabilimento pistoiese dell’allora Breda Costruzioni Ferroviarie, azienda produttrice di vagoni ferroviari, si sono svolti i lavori di sostituzione della copertura in Eternit del tetto, in accordo con le disposizioni europee in materia di sicurezza conseguenti la scoperta della pericolosità di questo materiale, la cui usura genera polveri di amianto cancerogene. I lavori furono effettuati senza interrompere il normale ciclo produttivo e senza fornire ai lavoratori adeguati equipaggiamenti di protezione. Ciò ha comportato gravissimi danni per la salute ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pistoia, 14 gen – Sembra essere arrivata al termine la lunghissima attesa di molti lavoratori ex(oggi Hitachi) per vedersi riconosciuta la pensione anticipata a causa dell’esposizione. Nel periodo dal 1987 al 1991 presso lo stabilimento pistoiese dell’alloraCostruzioni Ferroviarie, azienda produttrice di vagoni ferroviari, si sono svolti i lavori di sostituzione della copertura in Eternit del tetto, in accordo con le disposizioni europee in materia di sicurezza conseguenti la scoperta della pericolosità di questo materiale, la cui usura genera polveri di amianto cancerogene. I lavori furono effettuati senza interrompere il normale ciclo produttivo e senza fornire ai lavoratori adeguati equipaggiamenti di protezione. Ciò ha comportato gravissimi dper la salute ...

magistronzo : RT @Gitro77: Quando parlano di IDE (investimenti diretti esteri) ricordatevi quest'elenco*, non esaustivo, di aziende italiane passate in m… - Alefarris83 : RT @Gitro77: Quando parlano di IDE (investimenti diretti esteri) ricordatevi quest'elenco*, non esaustivo, di aziende italiane passate in m… - Sergio_GS : RT @Gitro77: Quando parlano di IDE (investimenti diretti esteri) ricordatevi quest'elenco*, non esaustivo, di aziende italiane passate in m… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansaldo Breda Ex Ansaldo Breda, pensionamento anticipato per operai: esposti per anni all’amianto Il Primato Nazionale Ferrovia Porrettana, le promesse finite sul binario morto

Dall’espresso per turisti e sciatori al tram in città: i tanti progetti finiti nel nulla con la storica ferrovia ...

Trasporti: il progetto da tanto tempo nel cassetto, riecco la tramvia fantasma

PRATO. È passato quasi un quarto di secolo e si torna a parlare di una tramvia di superficie tra Prato e Firenze, più precisamente tra il piazzale del Museo Pecci e la fermata della tramvia fiorentina ...

Dall’espresso per turisti e sciatori al tram in città: i tanti progetti finiti nel nulla con la storica ferrovia ...PRATO. È passato quasi un quarto di secolo e si torna a parlare di una tramvia di superficie tra Prato e Firenze, più precisamente tra il piazzale del Museo Pecci e la fermata della tramvia fiorentina ...