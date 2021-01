Avanti col Governo senza i renziani. Conte pronto alla sfida dell’Aula. Il premier proverà a cercare i numeri in Parlamento. Caccia ai responsabili per rimpiazzare l’irresponsabile (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prova a ricucire, a mediare, a trovare un contatto con il leader di Italia Viva per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, il premier Giuseppe Conte, dopo che dal Colle il messaggio è arrivato chiaro: niente maggioranze raffazzonate con i cosiddetti “responsabili”, ma del resto Sergio Mattarella è ben più sgomento dalla prospettiva di una crisi Governo in piena pandemia. Che ci sarà, è inevitabile. Matteo Renzi parla in conferenza stampa (prevista prima per le 17 e 30 e poi slittata quasi di un’ora) alla Camera e dopo confermato le dimissioni delle del sottosegretario Ivan Scalfarotto e delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che nel Cdm della sera precedente che ha decretato il via libera al Recovery Plan si sono astenute, arriva al punto: “Se c’è un’apertura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prova a ricucire, a mediare, a trovare un contatto con il leader di Italia Viva per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, ilGiuseppe, dopo che dal Colle il messaggio è arrivato chiaro: niente maggioranze raffazzonate con i cosiddetti “”, ma del resto Sergio Mattarella è ben più sgomento dprospettiva di una crisiin piena pandemia. Che ci sarà, è inevitabile. Matteo Renzi parla in conferenza stampa (prevista prima per le 17 e 30 e poi slittata quasi di un’ora)Camera e dopo confermato le dimissioni delle del sottosegretario Ivan Scalfarotto e delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che nel Cdm della sera precedente che ha decretato il via libera al Recovery Plan si sono astenute, arriva al punto: “Se c’è un’apertura ...

Ultime Notizie dalla rete : Avanti col Coppa Italia, Juve avanti col brivido: Genoa rimonta da 0-2 a 2-2, decide tutto il giovane Rafia - LaPresse LaPresse Meité a un passo dal Milan, accordo col Torino: le ultime

In stato avanzato la trattativa tra Milan e Torino per Meité. Salvo sorprese, l'ex Monaco andrà a completare il centrocampo di Pioli.

Atalanta, stasera c’è in ballo una rivincita

Battere il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia potrebbe significare ricevere in casa la Lazio con la voglia di rivalsa per quella finale ancora indigesta Anche se giocheranno i meno esperti, quelli c ...

