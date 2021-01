Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 17.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO CODE A TRATTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITEFIUMICINO E CASILINA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA TIBURTINA SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO E SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL RACCORDO TUTTO IN USCITA DAL CENTRO SULLAFIUMICINO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER L’INSTALNE DEL NUOVO SPARTITRAFFICO CENTRALE ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA AL MOMENTO CODE, NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE PER QUESTA NOTTE, SULLO STESSO TRATTO CHIUSURE COMPLETE DELLA CARREGGIATE IN FASCIA ORARIA 21: 00 – 06:00 DA DOMANI, LAVORAZIONI SU UNA SINGOLA CORSIA COSÌ, DA ...