Vaccino | oltre 100mila dosi in Campania | riparte attività alla Mostra d’Oltremare

NAPOLI – Sono riprese questa mattina le attività di somministrazione del vaccino al personale sanitario nel centro allestito alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Nella giornata di ieri sono infatti arrivate in Campania le nuove fiale anti Covid Pfizer-Biontech, 34mila dosi in totale che si sommano a quelle precedentemente inviate alla Regione e già inoculate. Sono 101.145 i vaccini consegnati nei 27 hub della Campania e 78.560 le dosi già somministrate, pari al 77% di quelle disponibili. La Campania si conferma quindi al primo posto tra le Regioni italiane per questa percentuale, come risulta dai dati presenti sul sito del governo dedicato ai vaccini contro il Covid. Si sono vaccinati 64mila operatori sanitari, 12mila unita' di personale non sanitario e 1.891 ospiti di strutture residenziali per anziani. Vaccino somministrato anche a 462 ultranovantenni e 803 persone di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni.

In una settimana sono state vaccinate circa 400 mila persone in Italia; pur supponendo di poter raddoppiare prossimamente questo dato, raggiungere in tempi ragionevolmente brevi la “famosa” immunità d ...

“Presto arriveranno in Liguria le prime dosi di Moderna, un sostegno, seppur ancora marginale al momento, alla nostra campagna vaccinale anti Covid che va avanti senza sosta”. Lo annuncia il president ...

"Presto arriveranno in Liguria le prime dosi di Moderna, un sostegno, seppur ancora marginale al momento, alla nostra campagna vaccinale anti Covid che va avanti senza sosta". Lo annuncia il president ...